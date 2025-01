AMAZONAS

Mãe é presa por permitir abuso sexual das cinco filhas pelo padrasto

Crianças têm 2, 8, 10, 13 e 14 anos

Um mulher teve prisão preventiva cumprida, nesta segunda-feira (6), sob suspeita de consetir o abuso sexual de suas cinco filhas. O caso ocorreu em Zona Leste de Manaus, no Amazonas.

As crianças têm 2, 8, 10, 13 e 14 anos. Todas elas eram vítimas de abuso sexual do padrasto, identificado como Ademir Barbosa da Costa, de 50 anos. O suspeito não foi localizado durante a operação Infância Perdida e é considerado foragido.

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações foram iniciadas com uma denúncia da vítima de 13 anos.

“Verificamos que o autor cometia os abusos com a conivência da mãe das vítimas. Em um dos episódios, ela chegou a entregar a filha de 13 anos como um ‘presente’ para ele. Além disso, foi confirmado que as crianças também eram submetidas a agressões físicas e violência psicológica. Quando as vítimas relatavam a situação para a mãe, ela ignorava os pedidos de ajuda e pedia para que não aborrecessem o autor”, detalhou a delegada.