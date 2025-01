CRIME

Amostras têm concentração de arsênio até 2,7 mil vezes maior que o limite em bolo envenenado

Substância matou três pessoas da mesma família

Após realização da perícia no sangue das vítimas e ingredientes do bolo que deixou três mulheres da mesma família mortas na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul (RS), foi confirmada a presença de altas concentrações de arsênio. De acordo com a diretora-geral do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Marguet Mittmann, uma das amostras registrou uma quantidade até 2,7 mil acima do aceitável.