LUTO

Mãe lamenta morte de médica em incêndio na Tailândia: 'Alma dilacerada'

Ela descreveu Carolina como o "coração da família"

A jovem faleceu no último domingo, em Bangkok. Ela estava hospedada no hotel que pegou fogo ao lado do noivo, Fernando Ressurreição, que conseguiu escapar pulando da janela do terceiro andar e fraturou um pé. Carolina se perdeu do noivo na confusão e, desorientada pela fumaça, acabou indo em direção ao quarto onde o fogo se iniciou. Outras duas pessoas morreram no incêndio, um turista americano e um ucraniano.