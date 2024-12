FOGO EM HOTEL

Brasileira morta em incêndio na Tailândia foi pedida em casamento durante a viagem

Noivo escapou pulando janela; Carolina morreu por conta de fumaça inalada

Carol Neves

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 20:00

Carolina Canales e Fernando Lages Ressureição celebrando noivado Crédito: Reprodução

A médica brasileira Carolina Canales, que morreu em um incêndio em um hotel de Bangkok, na Tailândia, havia sido pedida em casamento uma semana antes, durante a viagem, por Fernando Lages Ressureição. O noivo também estava no hotel, mas conseguiu fugir pulando pela janela. Ele sofreu uma fratura no pé, mas já recebeu alta.

Em um post compartilhado há seis dias no Instagram, Carolina exibia o anel de noivado e outras imagens ao lado do noivo. “Sim!!! Mil vezes!!! Todos os dias da minha vida”, escreveu na legenda. Outras fotos no perfil mostram cenas na Tailândia. Segundo familiares, a viagem para o país era um sonho da brasileira. Na rede social, ela chegou a se despedir do país. "O último pad thai. Até a próxima", escreveu horas antes do incêndio, com uma foto do prato típico tailandês.

O incêndio aconteceu no domingo (29), no hotel The Ember. Era o último dia da viagem do casal, que retornaria para o Brasil no próprio dia 29 e no dia 30.

Carolina e Fernando estavam no mesmo andar do hotel em que o incêndio teve início. Segundo a mídia tailandesa, o fogo começou no quarto em que estavam três turistas sul-coreanos, que estão sendo procurados. Quando a fumaça intensificou, Carolina e Fernando saíram juntos do quarto deles, mas acabaram se separando na confusão. Fernando pulou uma janela para escapar. Carolina, desorientada, teria acabado seguindo na direção do quarto em que o fogo começou.

A brasileira morreu no local por conta da fumaça inalada. Outros dois turistas chegaram a ser socorridos, mas morreram também - um ucraniano e um americano. Sete pessoas ficaram feridas.

Em imagens divulgadas pela CNN, Fernando aparece sem camisa andando ao lado de vários bombeiros que atuavam no resgate, aparentemente procurando por Carolina.

"Cheia de sonhos"

Carolina era de Alagoas e trabalhava no Hospital Geral do Estado (HGE). O governo alagoano lamentou a morte. "Estamos acompanhando de perto todas as tratativas e desdobramentos do caso, em diálogo constante com os familiares e com o serviço consular brasileiro no exterior, para garantir todo o suporte necessário neste momento tão difícil", diz em nota. "Carolina era uma jovem cheia de vida e sonhos, cuja partida precoce deixa todos os alagoanos profundamente consternados. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda", acrescenta.

O Sindicato dos Médicos de Alagoas também lamentou a morte e lembrou que tanto a mãe quanto a avó de Carolina eram médicas. "É com profundo pesar que o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) comunica o falecimento da médica palmeirense Carolina Canales, de 24 anos, neste domingo (29), vítima de inalação de fumaça durante um incêndio no The Ember Hotel, localizado em Bangkok, na Tailândia. Ela é filha da médica palmeirense Lara Daniela Canales e neta da Dra. Helenilda Canales", diz o texto.

As famílias de Carolina e Fernando vão viajar para Tailândia para cuidar da repatriação do corpo e dar apoio ao jovem ferido.