TRAGÉDIA

Médica brasileira morre em incêndio de hotel na Tailândia

A alagoana Carolina havia sido pedido em casamento na viagem, uma semana antes

Carol Neves

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 17:59

Carolina Canales Crédito: Reprodução

A médica brasileira Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, 24 anos, morreu em um incêndio de um hotel em Bangkok, na Tailândia, no domingo (29). O noivo dela, Fernando Lages Ressurreição, 28, fraturou o pé e está hospitalizado. Outros dois homens morreram no incêndio.

Era o último dia de viagem do casal e uma semana antes Fernando havia pedido Carolina em casamento. No domingo, ela publicou uma foto com um prato típico da Tailândia com a frase "O último Pad Thai. Até a próxima". Ela sonhava com a viagem. A volta para o Brasil seria no domingo e segunda (30).

Segundo a Folha de S. Paulo, a família da médica, que é de Alagoas, foi informada da morte por um telefonema ontem à tarde. Ela deixa o pai, a mãe, a dermatologista Lara Canales, e duas irmãs.

Carolina trabalhava no Hospital Geral do Estado (HGE) de Alagoas. A Secretaria de Saúde do estado divulgou nota lamentando a morte e descrevendo a médica como "uma pessoa de humanidade ímpar e de coração generoso, que conquistava a todos". "O legado de cuidado, empatia e amor pelo próximo ficará marcado", acrescenta a nota.

O jornal tailândes Khaosod diz que três turistas sul-coreanos estavam no quarto onde começou o incêndio. Eles estão sendo procurados. No quarto, de número 511, a cama estava bastante danificada e a suspeita é que foi o local de origem do fogo.

Amigos dizem que Carolina e Fernando acordaram com a fumaça e tentaram fugir, mas acabaram se desencontrando um do outro. Fernando pulou a janela de outro quarto para se salvar, sofrendo a fratura no pé na queda. Carolina ficou desorientada e na fuga acabou indo na direção justamente do quarto onde o incêndio teve início.

A brasileira morreu no local por conta da fumaça inalada. Outros dois homens chegaram a ser socorridos, mas também não resistiram.