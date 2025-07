DANOS MORAIS

Mãe recebe R$ 70 mil de clínica após filha morrer ao arrancar cinco dentes

Jovem de 25 anos morreu em 2020

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou uma dentista e de uma clínica odontológica pela morte de uma jovem de 25 anos, após um procedimento de extração dentária. As rés deverão pagar R$ 70 mil à mãe da paciente como indenização por danos morais. Segundo a ação movida pela mulher, a filha passou por uma cirurgia para retirada de cinco dentes em 26 de novembro de 2020. >

Com histórico de obesidade e tabagismo, a paciente começou a ter complicações graves dias após o procedimento. Três dias após a extração, a jovem ela apresentou forte inchaço no pescoço, muitas dores, problemas gástricos e dificuldade para abrir a boca.>

No dia 30 de novembro, quatro dias após o procedimento, a dentista receitou azitromicina por mensagem de aplicativo, mas o quadro da jovem apenas piorou. Em 1º de dezembro, ela procurou atendimento médico, e, após desmaiar e ser levada novamente ao hospital, morreu em 3 de dezembro devido a uma parada cardiorrespiratória.>

A defesa da clínica e da profissional argumentou que não havia relação entre a morte e o procedimento odontológico. No entanto, o juiz de primeira instância, Adilson da Silva da Conceição, considerou que houve negligência no acompanhamento pós-operatório e fixou a indenização em R$ 150 mil.>

Apesar das rés recorreram da decisão, a condenação foi mantida com base em laudo técnico que indicava falhas no atendimento, especialmente por conta dos fatores de risco da paciente. No entanto, o valor da indenização foi reduzido para R$ 100 mil.>