SÃO PAULO

Máfia chinesa usa lojas do Brás para movimentar R$ 144 milhões em esquema criminoso

Lojas de chineses receberam repasses de suspeitos de golpes virtuais

A Polícia Federal fechou o cerco sobre um esquema criminoso atribuído a uma máfia chinesa no centro de compras do Brás, em São Paulo. A movimentação de R$ 144 milhões nas contas de uma loja de roupas situada na Galeria Pagé era o que faltava para a PF concluir a investigação. As informações são do Metrópoles. >

As investigações começaram após a empresa Ouro Preto Roupas e Acessórios receber repasses de R4 250 mil de contas suspeitas de serem exploradas para golpes virtuais. A unidade pertence ao chinês Lingbin Xia. Segundo a Polícia Federal, ele não declarou nenhum ganho capital, estoque ou rendimentos pagos a sócios entre 2021 e 2022. Também não foi localizado nenhuma nota fiscal, nem pagamentos via cartão de crédito. >

De acordo com a PF, as duas empresas trocaram transações entre si. Ao todo, foram transferidos R$ 5,1 milhões da Ouro Preto para a JKL entre janeiro de 2022 e junho de 2023. A Polícia Federal encontrou centenas de comprovantes via aplicativo WeChat, uma plataforma similar ao WhatsApp utilizada por chineses. Parte das empresas envolvidas no esquema tinha como endereço oficial o Brás. No entanto, algumas só existem no papel. >