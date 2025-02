'TELA FRIA'

10 suspeitos são presos em Salvador durante operação contra roubos e furtos de celulares

Ação integra Polícias da Bahia, Sergipe e Pernambuco

"O grupo não apenas subtraía os celulares, mas também enviava mensagens ameaçadoras para obter as senhas das vítimas. Com os aparelhos desbloqueados, acessavam redes sociais, contatos e contas bancárias, realizando compras fraudulentas e transferências antes de revender os dispositivos no mercado ilegal", explica a Polícia Civil. >