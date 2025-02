SALVADOR

Operação da Coelba remove 2,6 toneladas de fiação irregular dos circuitos do Carnaval

A operação será realizada nesta semana no bairro de Pernambués

Uma operação da Neonergia Coelba, realizada na última semana, removeu 2,6 toneladas de cabos de telefonia e internet instaladas irregularmente nos circuitos do Carnaval de Salvador. A ação é parte da ‘Operação Gatonet’, realizada em parceria com a Prefeitura de Salvador.>

De acordo com a empresa, os funcionários inspecionaram 180 postes nos bairros da Barra, Ondina, além do Centro. Além das fiações, cerca de 102 caixas irregulares foram retiradas pelas equipes da distribuidora.>

Segundo a companhia, a ação tem o objetivo de aumentar a segurança da população e dos turistas que visitam Salvador neste período. A operação foi iniciada no dia 03 de fevereiro. Na primeira semana do mês, os funcionários da Coelba apreenderam 2 toneladas de fiação e 66 caixas irregulares no bairro da Federação. Nos próximos dias, a 'Operação Gatonet' será realizada no bairro de Pernambués.>