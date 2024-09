ENERGIA

Oito mil pessoas são prejudicadas por furto de cabos elétricos em 2024, estima Coelba

Salvador, Conceição do Coité, Feira de Santana, Serrinha e Valença são os municípios com mais ocorrências

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 16:41

Neoenergia Coelba Crédito: Ascom - Neoenergia Coelba

Levantamento da Neoenergia Coelba notificou que, só em 2024, oito mil pessoas já foram prejudicadas pelo furto de cabos de energia elétrica. Foram 643 ocorrências em nove meses, totalizando mais de 75 por mês.

Desde o diagnóstico do problema, a Coelba tem trabalhado em tecnologias no sistema de distribuição, para mitigar e evitar situações do tipo. A quantidade de pessoas afetadas caiu em 60% entre 2023 e 2024, mas segue alarmante.

No mesmo período, o número de ocorrências caiu em 17%, ainda que siga sendo um dos principais obstáculos do fornecimento de energia na Bahia. Atualmente, os municípios que mais demarcam ocorrências são Salvador, Conceição do Coité, Feira de Santana, Serrinha e Valença.

“O furto de cabos provoca transtornos na sociedade ao gerar uma falta de energia na localidade que ele foi cometido, porém o principal risco associado à prática de furto de cabos é o de acidente. Somente profissionais qualificados e autorizados pela Neoenergia Coelba devem acessar a rede elétrica. Além disso, quem comete o crime pode deixar um fio energizado e provocar um acidente com a população”, comentou o gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba, Hugo Vidal.

Uma tecnologia de verificação imediata de possíveis roubos foi desenvolvida, além da criação de um canal direto entre a Coelba e a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) para acionar com mais eficiência as forças de segurança.