SIMÕES FILHO

Coelba realiza mutirão de manutenções preventivas na região da Procia

A Neoenergia Coelba montou uma operação especial para a realização de manutenções preventivas na rede elétrica que atende a região da Associação de Empresas do Centro Industrial de Aratu (Procia), em Simões Filho. A força-tarefa terá duração de um mês e, de acordo com a companhia, proporcionará maior confiabilidade e flexibilidade operacional ao sistema de distribuição que atende os consumidores da localidade.

O mutirão é um complemento ao plano de manutenções preventivas que a empresa já possui e que visa mitigar a possibilidade de interferências no sistema de distribuição ocasionadas por fatores externos. A empresa disse ainda que toda a ação foi previamente comunicada e alinhada com os representantes da Procia e com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).