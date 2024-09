ELETRICIDADE

Coelba investe R$ 30 milhões na rede elétrica do Litoral Norte

A empresa Neoenergia Coelba apresentou ações de melhoria da rede elétrica do Litoral Norte para o verão 2024/2025, e prevê R$ 30 milhões em investimentos. Serão realizadas obras, manutenção preventiva e reforço na rede elétrica.

Ainda em 2024, serão investidos R$ 2,6 milhões, com novo posto de transformação de potência na Subestação Imbassaí, e religadores automáticos em Jauá, Conde, Praia do Forte e Guarajuba. Essa última receberá também uma nova base operacional, agilizando a resolução de problemas no Litoral Norte.