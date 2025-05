TRANSTORNO

Maior avião do mundo apresenta falha técnica e retorna para Guarulhos

Aeronave, que tinha 600 pessoas a bordo, pousou sem incidentes

Um voo da companhia aérea Emirates que partiu de São Paulo com destino a Dubai precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos na madrugada desta quinta-feira (22) devido a uma falha técnica. A aeronave, um Airbus A380 – o maior avião comercial do mundo –, realizou manobras sobre a região de Ubatuba antes de retornar ao ponto de origem. O voo EK-262 foi cancelado. >

De acordo com a Emirates, o avião enfrentou “problemas técnicos”, sem detalhar a natureza da falha. Com mais de 600 pessoas a bordo, o A380 realizou aproximadamente cinco voltas no céu de Ubatuba, atingindo uma altitude de 18,9 mil pés, conforme mostram registros da plataforma Flight Radar.>