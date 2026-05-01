Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 20 aves silvestres são encontradas em cativeiro com sinais de maus-tratos

Uma cadela também foi resgatada do local

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:58

Mais de 20 aves silvestres são encontradas em cativeiro com sinais de maus-tratos
Mais de 20 aves silvestres são encontradas em cativeiro com sinais de maus-tratos Crédito: Divulgação

Uma ação policial terminou com 21 aves silvestres e um cachorro resgatados de um cativeiro na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Os animais foram encontrados na manhã da última quarta-feira (29), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário no curso de uma investigação que apura a prática de maus-tratos a animais.

De acordo com a 3ª Delegacia de Polícia da Comarca de Tubarão, a apreensão ocorreu em uma residência localizada no bairro São Martinho, após o recebimento de denúncia anônima que indicava a manutenção irregular de animais em condições degradantes, incluindo possível aprisionamento de aves silvestres e maus-tratos a cães.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
1 de 5
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis, com o apoio de uma equipe técnica multidisciplinar da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e da Fundação do Meio Ambiente de Tubarão (Funat), localizaram 21 aves silvestres mantidas em gaiolas sem condições adequadas de higiene e bem-estar.

No interior da residência, também foi encontrada uma cadela de pequeno porte, sem raça definida, mantida em um banheiro em condições insalubres, sem ventilação e iluminação adequadas, cercada por sujeira, o que caracterizou situação de maus-tratos. O animal foi imediatamente resgatado.

Leia mais

Imagem - Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia

Mais de 40 aves silvestres são resgatadas de cativeiro clandestino na Bahia

Imagem - Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Homem é preso por manter aves silvestres ameaçadas de extinção em cativeiro e sob maus-tratos

Imagem - Mais de 20 aves silvestres são resgatadas e homem é preso na Feira do Rolo

Mais de 20 aves silvestres são resgatadas e homem é preso na Feira do Rolo

Todos os animais apreendidos foram encaminhados para atendimento especializado. As aves foram levadas ao Complexo Veterinário da Unisul, enquanto a cadela foi entregue a um cuidador.

O responsável pelo imóvel foi identificado e responderá pelos crimes de maus-tratos a animais e por manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização legal.

Mais recentes

Imagem - Mãe e filho de 6 anos morrem após deslizamento de terra em Recife

Mãe e filho de 6 anos morrem após deslizamento de terra em Recife
Imagem - Cirurgia no ombro de Bolsonaro ocorreu sem intercorrências, diz equipe

Cirurgia no ombro de Bolsonaro ocorreu sem intercorrências, diz equipe
Imagem - Moraes manda defesa de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça explicar falhas na tornozeleira

Moraes manda defesa de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça explicar falhas na tornozeleira