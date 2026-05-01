OPERAÇÃO POLICIAL

Mais de 20 aves silvestres são encontradas em cativeiro com sinais de maus-tratos

Uma cadela também foi resgatada do local

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 17:58

Mais de 20 aves silvestres são encontradas em cativeiro com sinais de maus-tratos Crédito: Divulgação

Uma ação policial terminou com 21 aves silvestres e um cachorro resgatados de um cativeiro na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Os animais foram encontrados na manhã da última quarta-feira (29), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário no curso de uma investigação que apura a prática de maus-tratos a animais.



De acordo com a 3ª Delegacia de Polícia da Comarca de Tubarão, a apreensão ocorreu em uma residência localizada no bairro São Martinho, após o recebimento de denúncia anônima que indicava a manutenção irregular de animais em condições degradantes, incluindo possível aprisionamento de aves silvestres e maus-tratos a cães.

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Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais civis, com o apoio de uma equipe técnica multidisciplinar da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e da Fundação do Meio Ambiente de Tubarão (Funat), localizaram 21 aves silvestres mantidas em gaiolas sem condições adequadas de higiene e bem-estar.

No interior da residência, também foi encontrada uma cadela de pequeno porte, sem raça definida, mantida em um banheiro em condições insalubres, sem ventilação e iluminação adequadas, cercada por sujeira, o que caracterizou situação de maus-tratos. O animal foi imediatamente resgatado.

Todos os animais apreendidos foram encaminhados para atendimento especializado. As aves foram levadas ao Complexo Veterinário da Unisul, enquanto a cadela foi entregue a um cuidador.