NOVO RG

Mais de 20 milhões de brasileiros já tiraram a CNI; veja estados que mais emitiram

Na Bahia, agendamento para emissão é feito através do aplicativo ou do portal GOVBA

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 10:08

Novo RG Crédito: Divulgação

Vinte milhões de brasileiros já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em todo o Brasil - para ter ideia, o número representa mais de 250 Maracanãs lotados de torcedores. O dado foi divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta segunda-feira (10).>

O brasiliense Benicio Vasques Silva Guimarães Rosa é um desses brasileiros. Com apenas nove anos de idade, Benicio tirou sua CIN em 2024, um pouco antes de uma viagem com a família para Correntina, cidade localizada no interior da Bahia. “Lá em Correntina, eu comi uma pizza estragada e passei mal. Com a minha Carteira de Identidade Nacional, eu consegui ter acesso gratuito ao hospital para poder tomar injeção, e daí, eu consegui melhorar”, explicou Benicio, que foi atendido em uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) . >

A CIN é o primeiro documento com foto de Benicio. Para crianças com até doze anos incompletos, a validade da nova carteira é de cinco anos. Esse prazo é necessário para manter a biometria atualizada no sistema de identificação brasileiro, facilitando a vida das pessoas na hora de acessar serviços públicos em áreas como educação e saúde, como foi o caso de Benício. O prazo para a troca da CIN aumenta para dez anos entre 12 e 60 anos incompletos. Após essa idade, a carteira tem validade indeterminada.>

Já o baiano Thiago Santos Nogueira, de 40 anos, tirou a CIN por questões de segurança. “Entendi que era um documento mais seguro, além do tamanho físico mais adequado. Passa uma sensação de mais segurança, tem um QR code para confirmar autenticidade”, afirmou o profissional de Marketing. Thiago conta que não teve dificuldades para tirar a CIN em Salvador. “ A demanda estava muito grande, mas não tive muita dificuldade. Fiz o agendamento via telefone e sem muita demora consegui fazer o documento”, complementou.>

A Bahia, no entanto, ficou de fora da lista dos estados com os maiores números de emissões. A reportagem procurou a Secretaria da Administração para ter o número total de emissões nos SAC baianos e aguarda retorno. >

Confira os estados que mais emitiram a CIN, até o momento:

Por emissões:

MG 2.461.123>

RS 1.922.306>

SP 1.919.872>

RJ 1.712.800>

SC 1.401.078>

Por proporcionalidade da população:

PI 29,78%>

AC 23,79%>

AL 19,22%>

MT 18,81%>

SC 17,39%>

Como agendar na Bahia

O agendamento para emissão da CIN é feito através do aplicativo ou do portal GOVBA (www.ba.gov.br) em todos os postos da rede que disponibilizem o serviço (as opções aparecem no site). A primeira via é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. >

Para fazer o novo RG, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil (original, cópia autenticada ou em formato eletrônico). Caso a certidão original esteja plastificada, é preciso levar, também, uma cópia. >

A CIN permite incluir outros números de documentos, como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Também podem ser adicionadas condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual, desde que apresentados atestados ou relatórios médicos; e até informações como tipo sanguíneo e fator RH (exigido exame laboratorial) e opção por ser doador de órgão. >

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão a partir do preenchimento de requerimento específico fornecido no momento da solicitação; caso haja mudança de nome na certidão de nascimento, fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital, que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. >