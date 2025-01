NOVO RG

Estudantes do Colégio Luiz Viana podem fazer novo RG na escola; veja como

Atendimento aos alunos é gratuito e acontece a partir da próxima segunda (3)

Estudantes do Colégio Luiz Viana, em Brotas, vai receber a nova ação da Secretaria da Administração Estadual da Bahia (Saeb) para confecção da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O novo RG poderá ser feito entre a próxima segunda (3) e a próxima sexta-feira (7), das 8h às 17h. O serviço será realizado gratuitamente.>

Para fazer a CIN, é preciso agendar um horário com a gestão do próprio colégio. Cerca de 30 funcionários da Rede SAC vão atuar na ação, que deve atender aproximadamente 5 mil alunos no total.>