DEMORA

Baianos reclamam de dificuldade para tirar novo RG: 'Nunca tem data'

Secretaria diz que tem implementado medidas para atender grande demanda, e lembra que antigo RG vale até 2032

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 14:02

Novo RG Crédito: Divulgação

A possibilidade de fazer a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) gratuitamente em qualquer posto SAC do estado anima os baianos, mas a dificuldade de encontrar uma data disponível no sistema para agendamento, por outro lado, tira a paciência. A partir desta segunda (11), o serviço para tirar o chamado "novo RG" está liberado em todos as unidades do SAC, mediante agendamento. A população reclamada da dificuldade de conseguir uma data.

"Não conheço uma pessoa que conseguiu agendra", diz o autônomo Juarez Lima, morador de Salvador, que tenta uma data desde que a liberação do novo RG começou, inicialmente apenas em alguns postos da capital.

Nas redes sociais do CORREIO, a reclamação encontra eco em qualquer publicação sobre o serviço. "Tenho dúvidas quanto a isso, até porque nunca tem vaga, tô quase optando por fazer o modelo antigo mesmo", lamentou uma internauta. "Estou desde agosto tentando agendar, e nunca tem vaga disponível", reclamou outro. "Se o CORREIO conseguir agendar, eu faço", brinca um terceiro.

"Grande procura"

Em nota, a Secretaria da Administração (Saeb) diz que está adotando várias ações operacionais para buscar atender "à grande procura da população" pela CNI. Entre as medidas listadas estão ampliação do horário de atendimento, exclusivamente para o novo RG em alguns postos, funcionamento em dia extra para outros e, em andamento, ampliação de guichês e a disponibilização do serviço dentro de escolas estaduais.

O SAC Barra e o SAC Shopping da Bahia estenderam o final do expediente de 18h para 21h, de segunda a sexta-feira. Os postos que ficam em bairros de Salvador (Cajazeiras, Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pituaçu e Uruguai) têm funcionado aos sábados também para atender à demanda, acrescenta a Saeb. Os 21 postos do interior também têm aberto em dias de sábado com esse mesmo objetivo.

A pasta destaca que um problema recorrente tem sido as pessoas que fazem o agendamento e não comparecem ao atendimento, sem desmarcar no sistema.

Segundo a pasta, até o momento já foram realizados cerca de 184 mil atendimentos da CIN na Rede SAC. Existem postos em 73 cidades da Bahia, em um total de 90 unidades - 16 em Salvador e Região Metrpolitana; 21 no interior e 50 pontos SAC, que são unidades mais compactas implantadas em municípios menores do Estado; além das três carretas do SAC Móvel, que percorrem toda Bahia.

Quem não está conseguindo tirar seu novo RG por agora não deve se afligir. A Saeb lembra que não é preciso trocar imediatamente o documento. O antigo RG continuará válido até 28 de fevereiro de 2032.