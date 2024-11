DOCUMENTO

Novo RG já pode ser feito gratuitamente em qualquer posto SAC na Bahia

É necessário agendar horário

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), conhecida como "novo RG", já pode ser feita gratuitamente em todas as unidades na Bahia. A partir de segunda-feira (11), o serviço chega a mais 11 Pontos SAC no interior e alcança as 90 unidades da rede estadual, incluindo as três carretas do SAC Móvel.