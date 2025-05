O QUE ESTÁ EM RISCO?

Mais países anunciam que vão deixar de comprar o frango do Brasil após caso de gripe aviária

O Brasil é hoje o maior exportador de frango no mundo e o terceiro maior produtor

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2025 às 14:54

Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária no país em granja comercial Crédito: Shutterstock

Depois da China, da União Europeia e da Argentina anunciarem que suspenderiam a compra do frango do Brasil, agora foi a vez do Uruguai, do Chile e do México também suspenderem as importações. A medida foi tomada após o Brasil registrar o primeiro caso de gripe aviária no país em granja comercial, ocorrido na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O caso foi divulgado na última quinta-feira (15). De acordo com informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), depois da China, os maiores compradores das aves brasileiras no exterior são os Emirados Árabes e o Japão. As informações são do G1. >

O Ministério da Agricultura reforça que não existe risco no consumo da carne ou de ovos. "Não é o consumo humano que está em risco, e sim a contaminação sanitária dos plantéis comerciais", afirmou o ministro Carlos Fávaro. Ele acrescenta que o risco é se o país exportar uma carne contaminada com aquele vírus e ele contaminar os plantéis comerciais. O Brasil é hoje o maior exportador de frango no mundo e o terceiro maior produtor. Em entrevista do g1, o secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira, explicou que as exportações de todos os estados do Brasil estão suspensas para a China e União Europeia.>

A medida faz parte de acordos que preveem bloqueios automáticos em caso de doenças em granjas. É próprio Brasil que faz o bloqueios "Tendo em vista que o Brasil é o maior produtor e exportador de carne de aves do mundo, que possui dimensões continentais com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com longas distâncias e deslocamentos, reiteramos a importância de se reconhecer a regionalização para o caso. Países como o Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas, por exemplo, já aprovaram a regionalização para IAAP. Para respeitar os acordos firmados com a China e a União Europeia, as exportações ficam restritas ao país todo.>

"Com o Japão, por exemplo, nós temos um acordo por município que negociamos recentemente. Então, obviamente, nós paramos as exportações de Montenegro para lá", exemplifica. O Rio Grande do Sul já havia interrompido as vendas de frango para a China em 2024, por causa após a detecção da doença de Newcastle em aves. Moreira explica que o acordo com a Argentina prevê o bloqueio da exportação do que é produzido em um raio de até 10 km do foco da contaminação. No entanto, o governo argentino publicou uma nota dizendo que suspendeu as importações de frango do Brasil, sem especificar se fará isso apenas dos locais próximos a Montenegro.>

Moreira esclarece ainda que os acordos sanitários preveem que é o próprio Brasil que precisa suspender automaticamente as exportações de frango quando há detecção de doenças em granjas. Isso acontece antes mesmo de os países anunciarem restrições. "É um procedimento já acordado, país a país, para garantir a credibilidade do Brasil em mercados internacionais", explica Moreira, do Ministério.>