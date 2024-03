NOSTALGIA

Marca de chocolates Pan é vendida por R$ 3,1 mi; portfólio inclui 'cigarrinhos' e Chocolápis

O lote arrematado traz as 37 marcas da Pan, que incluem o Chocolápis e as moedas de chocolate

O portfólio de marcas da Chocolates Pan (Produtos Alimentícios Nacionais), famosa pelos antigos "cigarrinhos" de chocolate, foi arrematado por R$ 3,1 milhões pela empresa Real Solar, de Goianinha, no Rio Grande do Norte. A marca havia sido avaliada em R$ 27.788.754.

Segundo o administrador judicial da falência da marca, Fábio Rodrigues Garcia, da ARJ Administração e Consultoria Empresarial, o valor arrecadado com o leilão deve ser destinado à quitação de parte das dívidas com os credores. "Especialmente vamos conseguir quitar todos os débitos com os funcionários. Além disso, o leilão vai possibilitar que a marca Pan retorne ao mercado, com uma nova gestão, uma nova proposta, gerando mais emprego e renda", afirma em nota.