VIRALIZOU

Marca de luxo cancela produção de coleção de xícaras após polêmica no TikTok; entenda

Empresa vai permitir troca ou devolução de quem se sentiu lesado

Tudo começou quando a internauta Izadora Palmeira publicou um vídeo no TikTok mostrando uma xícara idêntica à da coleção Marquesa, da Tânia Bulhões, que ela encontrou em uma viagem à Tailândia. No vídeo, ela comparou a xícara comprada na loja tailandesa por R$ 5 com a da marca, que custa R$ 210 no site oficial. “Cheguei em casa, fui conferir a que tinha e olhem: simplesmente a mesma xícara, porém com logo. Inacreditável. Olha isso. Idêntica. Para quem paga uma fortuna, está aí”, disse Izadora. >