Marcelinho Carioca está desaparecido; polícia investiga possível sequestro

O ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, está desaparecido desde a madrugada, quando saiu do show "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, em São Paulo. Segundo o portal iG, a Polícia Civil de São Paulo investiga a possibilidade de sequestro.



O carro do jogador teria sido encontrado no munucípio de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo.



Ainda segundo a reportagem, o ex-jogador teria informado a amigos que sairia com uma mulher que conheceu durante o show.