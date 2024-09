ISOLAMENTO

Marcola, líder do PCC, estaria com sintomas de psicose na prisão, diz coluna

Cerca de seis meses após ser colocado em isolamento total, o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, poder estar apresentando sinais de psicose, segundo a coluna Na Mira, do jornal Metrópoles.

Marcola está atualmente na Penitenciária Federal de Brasília (PFBra). Segundo documentos acessados pela coluna, o líder de uma das maiores facções do país estaria isolado desde março deste ano. No atual momento, o detento estaria demonstrando “oscilações na percepção da realidade”, indícios de psicose.

Ouvidos, parentes do criminoso afirmam ter notado confusão mental e uma desconexão da realidade de Marcola durante as visitas.

Embora esteja há cerca de seis meses sem contato com outros presos, há cerca de um mês ele foi levado para a enfermaria da penitenciária. A decisão foi interpretada pela defesa de Marcola como um possível potencializador do risco do detento desenvolver episódios de psicose, aponta o documento acessado pelos jornalistas.

A defesa pede no documento direcionado ao juiz corregedor da Penitenciária Federal de Brasília que Marcola passe por avaliação psicológica para analisar os efeitos do isolamento na saúde mental dele, além de uma explicação para a manutenção do preso no isolamento até agora.