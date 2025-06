CHUMBINHO

Marido e sogra são apontados como os responsáveis por morte de professora de Pilates por envenenamento

Após laudo que apontou lesões no coração da vítima, polícia descobriu que a cunhada também foi envenenada

Monique Lobo

Publicado em 28 de junho de 2025 às 13:09

Luiz Antonio Garnica e a mãe Elizabete Arrabaça Crédito: Reprodução

O marido e a sogra são apontados com os responsáveis pela morte de uma professora de Pilates em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. >

Larissa Rodrigues foi encontrada morta no apartamento em que vivia com o marido, o médico Luiz Antonio Garnica, no dia 22 de março. De acordo com o inquérito policial apresentado ao Ministério Público de São Paulo, ele seria o mentor do crime e a mãe dele, Elizabete Arrabaça, a executora. >

Segundo as investigações, os dois decidiram matar a professora de Pilates por estarem com problemas financeiros. Há ainda a possibilidade de um pedido de divórcio feito por Larissa, que teria descoberto uma relação extraconjugal do marido, também ter motivado o crime. >

O promotor do caso, Marcus Túlio Nicolino, revelou que Luiz Antônio avisou a amante sobre a morte da mulher antes do socorro chegar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também teria sido acionado um dia depois da morte. >

"Tem uma mensagem às 10h25 para a amante dele informando a morte da Larissa. O Samu chega às 10h34. Por volta de 10h40, constata o óbito. Mesmo assim, ele fez manobras de ressuscitação na frente da médica, simulou uma emoção quando a médica disse que ela já estava em óbito, quer dizer, tudo isso mostra que ele estava, realmente, participando de uma cena, porque já sabia que a Larissa estava morta e a primeira pessoa que informou sobre a morte foi a amante", informou o promotor, em entrevista ao G1. >

Já o delegado do caso, Fernando Bravo, contou que as investigações apontaram que a sogra de Larissa, Elizabete, esteve no apartamento na noite anterior à morte e pode ter dado o veneno. Elizabete escreveu uma carta confirmando que a nora morreu após tomar um remédio eu estava com veneno de rato, mas disse que ela e Larissa não sabiam que o remédio continha o veneno. >

Luiz e Elizabete foram indiciados por homicídio doloso qualificado por feminicídio e com meio cruel. Os dois estão presos desde o último dia 6.>

Cunhada também foi envenenada>

Quando o laudo toxicológico apontou o envenenamento por chumbinho como causa da morte da professora de Pilates, uma outra informação chamou a atenção dos investigadores. >

No exame necroscópico foram notadas lesões no pulmão e coração, apesar a falta de sinais de violência. Uma situação semelhante à morte de Nathalia Garnica, irmã de Luiz Antônio e cunhada de Larissa, que faleceu aos 42 anos após um infarto. Ela não tinha problemas de saúde aparentes. >

Com isso, a Polícia Civil realizou a exumação do corpo de Nathalia e descobriu que ela também morreu por ingestão de chumbinho. >

Elizabete agora é investigada tanto pela morte da nora como pela morte da filha. Luiz Antônio não é investigado por participação na morte da irmã. >