OPERAÇÃO

Marinha pede à Justiça para usar carro de luxo da família de Marcola

Veículo foi apreendido em operação no Ceará

A Marinha do Brasil solicitou à Justiça do Ceará o uso de um carro de luxo apreendido na Operação Primma Migratio, realizada pela Polícia Federal em 2024. O veículo, uma Toyota Hilux, foi confiscado no contexto de investigações sobre o envolvimento da facção PCC no jogo do bicho e lavagem de dinheiro, e seria da família de Marcola, líder do grupo criminoso. O pedido, feito pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, justifica a solicitação devido à carência de veículos para apoiar suas atividades administrativas. As informações são do Diário do Nordeste.>