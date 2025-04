TENTATIVA DE GOLPE

Marinha pode expulsar primeiro militar por participação nos atos de 8 de janeiro

Suboficial da reserva foi condenado a 14 anos pelo STF

Em sua defesa escrita enviada ao STF antes do julgamento, Caldas afirmou ser “um ardente defensor do Estado democrático de Direito” e declarou que sua presença em Brasília no dia 8 de janeiro tinha como objetivo participar de uma manifestação pacífica. “Gostaria de enfatizar a Vossas Excelências que sou um cidadão brasileiro, cristão e casado, que espera ser julgado com base na crença de estar participando de uma manifestação pública e pacífica, e não pelos atos cometidos por uma parte que resultaram em danos ao patrimônio público”, escreveu o suboficial.>

O militar da reserva foi preso no Palácio do Planalto no dia dos ataques. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), ele chegou a Brasília em uma excursão gratuita e seguiu do Quartel-General do Exército até a Esplanada dos Ministérios com centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal apreendeu o celular de Caldas, que continha fotos e vídeos feitos por ele no térreo e no segundo andar do prédio do Executivo. Em audiência no STF, ele negou envolvimento nos atos de vandalismo e disse ter entrado no palácio para proteger um policial militar que estava sendo linchado.>