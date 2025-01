POLÍTICO

Marqueteiro orientou PL a surfar na fakes news do Pix, diz jornal

Ideia era desgastar governo Lula

Parte dessa estratégia incluiu um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que abordava o anúncio do governo de monitorar transações via Pix acima de R$ 5 mil. Essa ação foi planejada pela liderança do partido em conjunto com o marqueteiro Duda Lima.