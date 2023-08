MC de brega funk e mulher são mortos a tiros em festa no Recife

MC Serginho Porradão. Crédito: Reprodução

O cantor de brega funk Sergio Murilo Gonçalves Filho, conhecido como MC Serginho Porradão, de 29 anos, e uma mulher ainda não identificada foram mortos a tiros durante uma festa do Dia dos Pais, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, na noite desse domingo (13).



A confusão aconteceu na Praça da Bíblia, na comunidade de Bola na Rede. Segundo testemunhas, o MC Serginho Porradão tentou separar uma briga entre um homem (que seria policial militar) e a mulher que morreu. Na discussão, o assassino sacou uma arma, atirou no cantor e na mulher e fugiu do local.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, em Paulista, no Grande Recife. A mulher morreu logo após chegar à unidade de saúde. Já o MC Serginho Porradão chegou a ser transferido para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, mas também não resistiu.

Investigação

Em nota oficial divulgada à imprensa, a Polícia Civil de Pernambuco informou, basicamente, que "as investigações seguem até elucidação do crime".

Os corpos das duas vítimas estão passando por exames no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.

Mortes violentas em Pernambuco cresceram em julho

Pernambuco somou 309 mortes no último mês de julho. O aumento foi de 26,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 244 crimes contra a vida foram registrados.

A Região Metropolitana do Recife registrou crescimento de mortes bem acima da média do Estado. Ao todo, no mês passado, 143 pessoas foram mortas. Já no mesmo período do ano passado, foram 98. Isso significa que o crescimento de casos chegou a 45,9%.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, Pernambuco somou 2.101 mortes. Três a menos do que no mesmo período de 2022.