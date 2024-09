SÃO PAULO

MC Livinho é detonado após fazer dancinha durante reportagem ao vivo sobre mortos em acidente

A repórter Isabela Campos fazia uma entrada ao vivo no RJ1 para falar sobre as causas do acidente e o atendimento aos feridos quando o funkeiro surgiu atrás dela no vídeo.

Nas redes sociais, o cantor foi bastante criticado por quem assistia à transmissão. “O idiota do Livinho fazendo dancinha no fundo do ao vivo da Globo com notícia de acidente e morte”, disse uma usuária do BlueSky. “O que foi o Livinho aparecendo do nada e dançando atrás da repórter que tava cobrindo o acidente com o ônibus do time americano do Coritiba? Eu tô embasbacada”, escreveu outra.