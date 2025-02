CONFIRA

MEC divulga calendário de pagamento do programa Pé-de-Meia para 2025

Veja também as regras para ter direito ao benefício

Carol Neves

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 08:03

Programa Pé-de-Meia Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (28) as diretrizes e o cronograma de pagamento do programa Pé-de-Meia para o ano de 2025. A iniciativa, criada em 2024, tem como objetivo combater a evasão escolar no ensino médio e reduzir as desigualdades no acesso à universidade e ao mercado de trabalho, por meio de incentivos financeiros para estudantes de baixa renda da rede pública.>

Os beneficiários, com idades entre 14 e 24 anos, devem estar cadastrados no CadÚnico, possuir CPF, ter se matriculado no início do ano letivo, manter uma frequência escolar mínima de 80% das horas letivas e participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Além disso, para receber o bônus final, é necessário que não tenham sido reprovados ao final do ano letivo e que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano do ensino médio.>

Os pagamentos serão divididos em três categorias. O primeiro incentivo, no valor de R$ 200, referente à matrícula, será pago entre 31 de março e 7 de abril de 2025. Já o incentivo de frequência, totalizando R$ 1.800, será distribuído em nove parcelas ao longo do ano. Por fim, o benefício conclusão, no valor de R$ 1.200, será pago aos alunos aprovados que realizaram o Enem, entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026.>

Os estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) também têm direito ao programa, recebendo um incentivo de R$ 900, dividido em quatro parcelas.>

O MEC destacou que os alunos que concluíram o ensino médio em 2024 e participaram do Enem já podem sacar o bônus de R$ 1.200. Com esse pagamento, os estudantes receberam um total de até R$ 3.200 ao longo do último ano escolar. Aqueles que ainda não receberam o bônus de R$ 1.000 pela aprovação devem entrar em contato com a diretoria da escola ou com a autoridade responsável da rede de ensino, pois o valor pode não ter sido depositado devido à falta de envio dos dados de aprovação ao MEC.>

Veja as datas para alunos de Ensino Médio:>

Parcela - Período>

1 - 23 a 30 de abril>

2 - 26 de maio a 2 de junho de 2025>

3 - 23 a 30 de junho de 2025>

4 - 21 a 28 de julho de 2025>

5 - 22 a 29 de setembro de 2025>

6 - 20 a 27 de outubro de 2025>

7 - 25 de novembro a 2 de dezembro de 2025>

8 - 22 a 30 de dezembro de 2025>

9 - 2 a 9 de fevereiro de 2026>

Veja as datas para alunos do EJA>

Parcela - Pagamento>

1 - de 23 a 30 de abril>

2 - de 26 de maio a 2 de junho>

3 - de 23 a 30 de junho>