POLÍTICA

Em Salvador, Lula anuncia ampliação do programa federal Pé-de-Meia

Evento, com a presença do presidente da República, ocorreu no Parque de Exposições, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela)

Gil Santos

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 17:21

Presidente Lula na capital baiana Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O número de estudantes baianos contemplados com o programa Pé-de-Meia, do governo federal, será ampliado de cerca de 260 mil para 406 mil alunos. Nesta quinta-feira (17), em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a expansão do incentivo financeiro-educacional que oferece uma poupança para estudantes do ensino médio público. Segundo o governo, a medida visa evitar a evasão escolar.

O evento ocorreu no Parque de Exposições, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), onde o presidente também entregou ônibus escolares ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Nenhum dos dois concederam entrevista à imprensa.

Durante o discurso, Lula falou do Pé-de-Meia. "Esse programa é para que a gente não veja mais jovens abandonando a escola para trabalhar. É um programa para a formação de cidadãs e cidadãos. Muitos dizem que estamos gastando dinheiro, mas para mim isso não é gasto, é investimento”, afirmou.

A plateia foi formada em maioria por estudantes, professores, políticos e assessores. Os alunos usaram a camisa do programa, e MCs travaram uma batalha de rimas antes da fala das autoridades.

O ministro da Educação, Camilo Santana, relatou que 480 mil estudantes deixam a escola pública no ensino médio por ano no Brasil para poder trabalhar ou por outras questões de vulnerabilidade social.

O programa

Através do Pé-de-Meia o estudante pode alcançar até R$ 9.200 de poupança ao concluir o ensino médio. Por mês, o incentivo é de R$ 200. Os estados e municípios matriculam os alunos, o governo federal checa os dados, e a Caixa Econômica Federal abre as contas e faz o pagamento. O programa pode ser consultado pelo aplicativo Jornada do Estudante.