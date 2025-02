MEDO

Médica é ameaçada após negar extensão de atestado: "Estouro tua cabeça"

Paciente estava com indisposição corporal; caso ocorreu em Goiás

Uma médica de 35 anos foi ameaçada por negar a extensão de um atestado para uma jovem de 27 anos que estava com indisposição corporal. O caso foi registrado na noite de sábado (22) no Centro Médico da Jaiara, em Anápolis (GO). As informações são do jornal Metrópoles. >