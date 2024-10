PRECAUÇÃO

Médico de Lula leva neurologistas e cirurgião de coluna a Brasília após queda no banheiro

O cardiologista Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio-Libanês, foi com outros três médicos para Brasília na noite do sábado (19), quando foi informado da queda que o presidente Lula (PT) sofreu no banheiro. Segundo a coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo, fizeram a viagem o neurologista Rogério Tuma, o neurocirugião Marcos Stavale e o especialista em cirurgias na coluna Francisco Sampaio.