LITORAL DE SP

Médico é afastado após ser denunciado por beber vodka durante plantão

Mecânico que aguardava atendimento no posto fez a denúncia

Um médico que atuava no Pronto-Socorro Central de Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi denunciado por supostamente consumir vodka durante seu turno de atendimento no domingo (29). De acordo com a prefeitura, o profissional foi imediatamente afastado de suas atividades.>

Ainda conforme o relato, minutos depois o mecânico reconheceu o mesmo homem dentro do consultório, já vestido com o jaleco branco. Diante da suspeita, decidiu verificar o conteúdo do copo do profissional e notou o cheiro característico de álcool. “Quando eu abri, tombou vodka no colo de outro paciente. Todo mundo sentiu o cheiro”, disse.>