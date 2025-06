MATO GROSSO

Participante do grupo Legendários passa mal e morre durante trilha

Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, teve crise convulsiva

Carol Neves

30 de junho de 2025

Rodrigo Nunes de Oliveira Crédito: Reprodução

O funcionário de uma empresa de segurança Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu após sofrer uma crise convulsiva durante uma atividade do grupo cristão Legendários, realizada em Rondonópolis, 218 km de Cuiabá, no Mato Grosso, neste sábado (28). O evento contava com a participação de cerca de 150 homens.>

Segundo o Hospital Regional do município, Rodrigo chegou à unidade de saúde logo após a convulsão. Ele foi entubado, mas morreu horas depois. Não há detalhes sobre o que provocou a crise convulsiva. As informações são do G1.>

Conforme a organização do movimento, a principal atividade é o TOP (Track Outdoor de Potencial), uma imersão de 72 horas na natureza, com desafios. Os custos para participar das atividades variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, dependendo do local e da estrutura do evento.>

Os organizadores do movimento cristão não se manifestaram sobre o caso.>

Rodrigo trabalhava em uma empresa de segurança do trabalho. Nas redes sociais, ele se apresentava como casado, pai de dois filhos e cristão metodista. O corpo de Rodrigo foi sepultado no cemitério da Villa Aurora.>

O que é o grupo Legendários?>

O Movimento Legendários, fundado em 2015 na Guatemala pelo pastor Chepe Putzu, tem ganhado destaque no Brasil ao propor uma jornada de transformação para homens, baseada em princípios cristãos e desafios físicos intensos.>

Segundo Putzu, o Legendários é "um movimento de homens que busca restaurar o desenho original do homem: um líder que ama, honra e une". O lema "AHU" - Amor, Honra e Unidade - sintetiza os valores promovidos pelo grupo.>