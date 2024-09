BRASIL

Médico perde controle de avião em voo forçado e atinge van e moto no Piauí

Mulher que estava na motocicleta foi atropelada por aeronave e está em estado grave

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 12:17

Avião atingiu van e moto Crédito: Divulgação/PRF

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um avião de pequeno porte cair em cima de uma van com passageiros e uma moto que passavam pela BR-316, em Teresina, no Piauí.

Ficaram feridos no acidente o médico Jacinto Lay, que pilotava o avião, e Keliane Pereira dos Santos, de 27, que estava na moto e foi atropelada pela aeronave no momento da queda.

Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde permanecem internados. Segundo Gilberto Albuquerque, ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Jacinto Lay sofreu múltiplas fraturas na perna e uma hemorragia na cabeça.

Segundo testemunhas, o médico tentou fazer um pouso forçado na BR-316, mas ao bater nos dois veículos, perdeu o controle da aeronave, rodou na pista e se chocou contra uma estação de ônibus.

Médico pilotava avião em Teresina Crédito: Reprodução

A Polícia Militar do Piauí (PMPI), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí (CBMEPI) foram acionados e isolaram o local do acidente. Um trabalho para que a aeronave não explodisse foi realizado pelos bombeiros.

Segundo acidente com o médico

Essa não é a primeira vez que o neurocirurgião Jacinto Lay se envolve em um acidente de avião. O primeiro foi uma queda sem muita gravidade, após uma peça da janela se soltar, em março de 2023, em Timon (MA), cidade vizinha a Teresina. Ele passou por cirurgia devido a uma fratura no tornozelo.

O médico também já teve um avião monomotor, avaliado em R$ 2 milhões, roubado do Clube de Ultraleve do Piauí, em Teresina. O vigia que tomava conta da aeronave foi surpreendido por bandidos armados com metralhadoras. O caso ocorreu em janeiro de 2023.

"Nunca pensei que iriam roubar um avião. É a primeira vez que ouço falar disso aqui no estado. A sensação é de insegurança, impotência, é muito triste o que aconteceu", declarou o Jacinto Lay ao g1 na ocasião.

Dias depois, a Polícia Civil do Piauí confirmou que o avião roubado caiu no Mato Grosso. Ao todo, 22 suspeitos de participação no roubo do avião foram presos em março de 2023.