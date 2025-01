PORTO ALEGRE

Médicos investigados por bater ponto e ir trabalhar em outro lugar são demitidos

Onze profissionais foram dispensados pela fraude

Um grupo composto por 11 médicos foi demitido de um hospital público de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS), após descoberta de um esquema de adulteração das folhas de ponto. O comunicado do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) foi emitido nesta segunda-feira (13).