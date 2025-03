PREMIADA

Melhor cerveja do Brasil é eleita em concurso; veja qual é

13º Concurso Brasileiro de Cervejas aconteceu em Blumenau (SC)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de março de 2025 às 10:48

Premiação escolhe a melhor bebida anualmente Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A 13º edição do Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado na quarta-feira (12), elegeu a melhor cerveja do país. A premiada foi a Orvalho do Mar, produzida pela Cervejaria Aracuária, localizada em Maringá (PR). A bebida recebeu o ouro na categoria “Best of Show”, que classifica as melhores da competição. >

Mais de 2,5 mil amostras de cervejas foram enviadas ao concurso por cerca de 500 cervejarias nacionais. As avaliações foram realizadas por 70 jurados nacionais e internacionais. Do total, 95 levaram medalha de ouro, 92 de prata e 102 de bronze. >

O grande destaque da noite foi a Orvalho do Mar, considerada a melhor entre todas. A bebida é estilo Gose, um tipo de cerveja ácida, com alta carbonatação, pouco amargor e levemente salgada. Há ainda adição de limão-rosa, alecrim e um toque de sal. >

Cerveja eleita a melhor de 2024 Crédito: Divulgação

O teor alcoólico é de 3,8%. No site oficial da cervejaria, o combo com quatro latas de 473 ml é vendido por R$ 85,60. Cada unidade sai a R$ 21,40. A bebida é produzida pela Cervejaria Araucária, criada em 2012, no Paraná. Além da fábrica, o grupo é dono de um bar em Maringá. >

Melhores cervejarias

O 13º Concurso Brasileiro de Cervejas ainda elegeu ainda as três melhores cervejarias do ano. Os resultados foram estabelecidos seguindo a pontuação que cada cervejaria teve no campeonato de acordo com as medalhas recebidas. >

A campeã foi a Big Jack Cervejaria, de Orleans (SC), que levou para a casa 18 medalhas, sendo seis de ouro. A marca já havia sido eleita a melhor cervejaria da América do Sul em 2023. A La Birra, de Caxias do Sul (RS), e a Opa Bier, de Joinville (SC), ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. >