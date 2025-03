GUERRA COMERCIAL

Cervejaria canadense lança caixa com 1,4 mil latinhas para 'aguentar' governo Trump

O que está por trás do lançamento chamativo é a guerra comercial travada pela taxação de Trump contra diversos países, incluindo o Canadá

Uma cervejaria canadense está dando o que falar após ter lançado para venda uma caixa gigante com 1.461 latas de cerveja, de 473 ml cada, o equivalente a cerca de uma por dia até 2029, quando termina o mandato do presidente norte-americano, Donald Trump.>

Na divulgação do chamado "Pacote Presidencial", a Moosehead sugere que a quantidade de cervejas "é suficiente para aguentar um mandato presidencial completo".>

A caixa custa $ 3,490.00 ou R$ 20.451,40 na moeda brasileira, considerando o dólar a R$ 5,86. Para os interessados, as vendas estão sendo feitas pelo site da cervejaria. ('Beba com Moderação', como orienta o Ministério da Saúde brasileiro. Ou 'Aprecie com responsabilidade, por favor', como pede a cervejaria.)>