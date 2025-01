RIO DE JANEIRO

Melhora de jovem baleada na cabeça pela PRF em noite de Natal surpreende: 'Pediu refrigerante'

Jovem deixou uso de respiração por aparelhos e está lúcida

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 09:29

Juliana Rangel levou um tiro na cabeça Crédito: Reprodução

A família de Juliana Leite Rangel, de 26 anos, que levou um tiro na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está surpresa com sua recuperação. Segundo Deyse Rangel, mãe da jovem, ela já consegue se comunicar e está consciente.

Juliana estava no carro com a família, indo para a ceia de Natal, quando eles foram surpreendidos por tiros disparados pela PRF do Rio de Janeiro. A jovem foi atingida na cabeça e ficou em estado gravíssimo.

"Os médicos falam que ela está tendo uma recuperação boa, eles estão até surpreendidos com a melhora dela. Hoje a Juju já estava se comunicando com os olhos, a gente perguntava e ela piscava concordando. Ela também está fazendo gestos com a boca, então conseguimos conversar com ela. Hoje ela teve coragem até de pedir para tomar refrigerante, acredita? Uma pena que tive que dizer que agora ela não pode", conta Deyse.

Juliana está internada no Hospital municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) e, apesar da melhora, não tem previsão de alta. "Está todo mundo numa felicidade sem palavras. A família toda está muito feliz, todo mundo falando que quando a Ju sair vai fazer aquela festa. Só temos a agradecer a Deus, a equipe do hospital e aos PMs que nos ajudaram. Ela está no CTI ainda e não tem previsão de alta, não querem deixar a gente com expectativa. Os médicos já nos falaram para não termos pressa, que a recuperação dela é de tijolinho em tijolinho para ficar perfeita, sem sequela".