ACIDENTE

Menina de 5 anos morre após ser atingida por hélice de lancha na Praia do Gunga

Pai da criança, que também foi atingido, está internado no Hospital Geral de Alagoas

Uma menina de cinco anos morreu após ser atingida pela hélice de uma lancha na Praia do Gunga, em Alagoas. O pai da criança também foi atingido. Ele está internado no Hospital Geral de Alagoas. As informações são do UOL. >