TRAGÉDIA

Ao menos sete pessoas morrem em acidente na BR-242, na Chapada Diamantina

Vítimas saíram de Boa Vista do Tupim em direção à cidade de Ruy Barbosa

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu em Boa Vista do Tupim, no km 269, às 17h. Segundo nota da União dos Municípios da Bahia (UPB), uma van, que ia para a cidade de Ruy Barbosa, colidiu em um caminhão. O veículo ficou destruído. >