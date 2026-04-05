ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Menina de 8 anos guarda semên para provar abusos cometidos pelo próprio tio

Criança foi vítima de violência sexual por cerca de três anos e, mesmo tendo avisado a familiares, não recebeu ajuda e ainda foi punida

Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:15

Tio foi preso pela polícia Crédito: Reprodução

Uma menina de apenas oito anos, vítima de abusos sexuais, guardou o sêmen do agressor, o próprio tio, para provar a violência. O caso aconteceu em Anápolis, no estado de Goiás. O homem, de 25 anos, foi preso preventivamente no dia 27 de março. As informações são do Extra.

De acordo com a delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a violência sexual começou quando a criança tinha cerca de 5 anos. Na época, ela chegou a contar para familiares, que não acreditaram a ainda a puniram.

Homem foi preso após vítima guardar sêmen para provar abusos sofridos 1 de 5

A esposa do tio chegou a flagrá-lo em uma situação suspeita com a menina, mas decidiu protegê-lo. Com isso, a criança decidiu guardar o sêmen do agressor após um dos episódios de abuso e entregou para outros familiares. Com o material em mãos, eles procuraram a polícia e fizeram uma denúncia.