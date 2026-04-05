Menina de 8 anos guarda semên para provar abusos cometidos pelo próprio tio

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Monique Lobo
Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:15
Uma menina de apenas oito anos, vítima de abusos sexuais, guardou o sêmen do agressor, o próprio tio, para provar a violência. O caso aconteceu em Anápolis, no estado de Goiás. O homem, de 25 anos, foi preso preventivamente no dia 27 de março. As informações são do Extra.
De acordo com a delegada Aline Lopes, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a violência sexual começou quando a criança tinha cerca de 5 anos. Na época, ela chegou a contar para familiares, que não acreditaram a ainda a puniram.
Homem foi preso após vítima guardar sêmen para provar abusos sofridos
A esposa do tio chegou a flagrá-lo em uma situação suspeita com a menina, mas decidiu protegê-lo. Com isso, a criança decidiu guardar o sêmen do agressor após um dos episódios de abuso e entregou para outros familiares. Com o material em mãos, eles procuraram a polícia e fizeram uma denúncia.
Ao ser preso, o homem negou as acusações, mas confessou após ser confrontado com as evidências. Ele vai responder por estupro de vulnerável. Além disso, os familiares da vítima também vão responder por omissão. A menina está sob proteção das autoridades.