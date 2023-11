Menino de 2 anos é atacado por sucuri de quase 6 metros em Goiás

Por pouco, uma criança de 2 anos não é levada por uma sucuri de cerca de 6 metros em uma fazenda no interior de Goiás. O ataque a Natanael Lucas Rodrigues ocorreu próximo a um córrego na zona rural da cidade de Vicentinópolis, a cerca de 180 km de Goiânia, neste sábado, 18. Segundo o pai da criança, José Natal Rodrigues Morais, ele, a mulher e o filho foram tomar banho em um córrego perto de casa, onde têm costume de nadar. A criança estava dentro da água, próxima dos pais, quando gritou. Ao levantá-la, Morais viu a cobra enrolada nas pernas do filho. Ele tentou soltar a criança, mas, vendo que não conseguia, falou para a mulher buscar ajuda.

Neste momento, uma viatura da Patrulha Rural da Polícia Militar passava na estrada. "Eles conseguiram chegar a tempo e me ajudaram a soltar meu menininho. Inclusive, se não tivessem chegado aqui, uma hora dessa ele estaria morto", disse o pai.

O local onde ocorreu o ataque é distante da cidade. "Por sorte do destino, a viatura passava na estrada e ouviu os gritos da mãe." Os dois policiais tentaram, junto com o pai, soltar a criança. Mas, como era uma cobra muito grande, a única opção que tiveram para salvar o garoto foi matar a cobra com um facão.