SC

Menino de 3 anos morre após ser esquecida por 10h no carro pela madrasta

Ela só notou a criança desacordada quando entrou no carro para buscá-lo na creche

Uma criança de três anos foi encontrada morta dentro de um veículo em Videira (SC) na última sexta-feira (25). Segundo depoimento à Polícia Civil, a madrasta da vítima afirmou ter esquecido o menino no carro por cerca de dez horas sem perceber sua presença.

De acordo com o relato, a rotina matinal incluía levar a companheira ao trabalho e depois deixar a criança na creche. Naquele dia, porém, o menino estava medicado por conta de uma gripe e dormia no banco traseiro. A mulher declarou que, após deixar sua parceira no emprego, retornou para casa por volta das 7h10, trancou o carro e seguiu para seu trabalho de moto em Tangará.