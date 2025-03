ESTUDO

Menos da metade dos brasileiros confia na mídia; veja ranking

Estão à frente do Brasil países como Quênia, Nigéria, Singapura e até a Arábia Saudita

O Brasil figura na 15ª colocação em um ranking de países onde a população mais confia na mídia. Por aqui, 46% da população confia no que é divulgado - menos da metade dos brasileiros. Na China, que está no topo, o índice é de 75%.>

Os dados são do relatório anual produzido pela Edelman. O 'Edelman Trust Barometer' é um levantamento global realizado online com a população em geral. As perguntas da entrevista são programadas, traduzidas, localizadas e concluídas em 28 países ao redor do mundo, com amostras demograficamente representativas de cada população.>