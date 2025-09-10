Mike Tyson? Homem arranca parte da orelha de namorado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:09
Um homem, de 29 anos, foi preso após arrancar parte da orelha do próprio companheiro com uma mordida. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (8/9) e a vítima precisou ser levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi atendida.
Segundo a Polícia Militar (PMDF), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação na unidade de saúde e, no local, deparou-se com um homem detido pelos seguranças, sentado no meio-fio.