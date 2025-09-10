Acesse sua conta
Mike Tyson? Homem arranca parte da orelha de namorado

Segundo a PMDF, situação ocorreu durante uma briga do autor com o próprio companheiro, no HRAN

  Foto do(a) author(a) Metrópoles

  Metrópoles

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:09

Homem foi preso por morder orelha do companheiro
Homem foi preso por morder orelha do companheiro Crédito: Reprodução

Um homem, de 29 anos, foi preso após arrancar parte da orelha do próprio companheiro com uma mordida. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (8/9) e a vítima precisou ser levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi atendida.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação na unidade de saúde e, no local, deparou-se com um homem detido pelos seguranças, sentado no meio-fio.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

