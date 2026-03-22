FEBRE ALTA E DOR ABDOMINAL

Ministra Sônia Guajajara é internada em UTI com suspeita de infecção; veja estado de saúde

Hospitalização foi divulgada neste domingo (22)

Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 16:48

Sonia Guajajara Crédito: Marcelo Camargo

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (Psol), está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após apresentar um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal. A suspeita dos médicos é de um quadro infeccioso.

As informações foram divulgadas neste domingo (22), pela equipe da ministra, através das suas redes sociais. De acordo com a nota, Sônia Guajajara foi hospitalizada também no domingo, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP).

As informações apontam, ainda, que a ministra apresenta uma evolução clínica favorável, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais. E que vai permanecer em observação, para realização de exames e, também, para acompanhamento.