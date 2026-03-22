BIZARRO

Banhistas encontram cabeça e pernas em praia de Fortaleza

Esse é o terceiro caso de partes humanas encontradas em praias do Ceará só no mês de março

Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 17:30

Partes de corpo humano foram encontradas na Praia da Leste-Oeste Crédito: Reprodução

Partes de um corpo humano foram encontradas, no sábado (21), nas areias da Pria da Leste-Oeste, que fica na cidade de Fortaleza, no Ceará. As informações são do jornal O Povo.

Imagens feitas por banhistas mostram duas pernas e uma cabeça na faixa de areia. O local não é considerado turístico e é mais frequentado por moradores e surfistas.

Pedaços de corpo são encontrados em praia do Ceará 1 de 3

De acordo com informações da polícia, a vítima ainda não foi identificada. Em nota, enviada ao O Povo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que a Polícia Civil investiga o caso.

Mais casos semelhantes

Este não é o único caso em que pedaços de um corpo são avistados em uma praia no estado. No dia 9 de março, uma perna foi encontrada na Praia da Barra do Ceará, também em Fortaleza.

Dois dias antes, no dia 7 de março, um braço foi encontrado na Praia de Paracuru, que fica na Região Metropolitana da capital cearense.