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Banhistas encontram cabeça e pernas em praia de Fortaleza

Esse é o terceiro caso de partes humanas encontradas em praias do Ceará só no mês de março

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 17:30

Partes de corpo humano foram encontradas na Praia da Leste-Oeste
Partes de corpo humano foram encontradas na Praia da Leste-Oeste Crédito: Reprodução

Partes de um corpo humano foram encontradas, no sábado (21), nas areias da Pria da Leste-Oeste, que fica na cidade de Fortaleza, no Ceará. As informações são do jornal O Povo.

Imagens feitas por banhistas mostram duas pernas e uma cabeça na faixa de areia. O local não é considerado turístico e é mais frequentado por moradores e surfistas.

Pedaços de corpo são encontrados em praia do Ceará

A Praia da Leste-Oeste não é considerada turística, e é mais frequentada por moradores e turistas por Divulgação
No local apareceram pernas e uma cabeça humana por Reprodução
Esse é o terceiro caso de partes humanas que aparecem em praias do Ceará no mês de março por Reprodução
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A Praia da Leste-Oeste não é considerada turística, e é mais frequentada por moradores e turistas por Divulgação

De acordo com informações da polícia, a vítima ainda não foi identificada. Em nota, enviada ao O Povo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que a Polícia Civil investiga o caso.

Mais casos semelhantes

Este não é o único caso em que pedaços de um corpo são avistados em uma praia no estado. No dia 9 de março, uma perna foi encontrada na Praia da Barra do Ceará, também em Fortaleza.

Dois dias antes, no dia 7 de março, um braço foi encontrado na Praia de Paracuru, que fica na Região Metropolitana da capital cearense.

Os membros pertenciam ao pizzaiolo Jônaty Braga Uchôa, que havia desaparecido no dia 3 de março no bairro Meireles, em Fortaleza. A identidade dele foi revelada após exame pericial. O caso segue sendo investigado e nenhum suspeito foi preso.

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Tags:

Praia Corpo Ceará Fortaleza Cabeça Pernas

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