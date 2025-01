GOVERNO FEDERAL

Ministro fala em reduzir imposto de importação para baratear alimentos no Brasil

"Todo produto que o preço externo estiver menor que o interno, vamos atuar", disse Rui Costa

O governo federal está estudando medidas para reduzir os preços dos alimentos, uma das principais preocupações no início deste ano. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo pode diminuir o imposto de importação sobre produtos alimentícios, no caso de itens que estejam mais baratos no exterior do que no mercado brasileiro. A redução das alíquotas de importação, segundo Costa, ajudaria a aumentar a oferta desses produtos e, com isso, reduziria os preços internos. "Se o preço externo for menor, vamos facilitar a importação e isso ajudará a baixar o preço no Brasil", afirmou.>